Tour elettorale in Campania per Mara Carfagna. Il segretario nazionale di Noi Moderati sarà domani, sabato 16 maggio, in diverse città campane per sostenere le liste e i candidati del partito in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La giornata partirà alle ore 10 a Cava de’ Tirreni, presso l’Hotel Victoria, dove insieme al commissario provinciale Bruno D’Elia verrà presentata la lista di Noi Moderati. Successivamente, alle 11.30, Carfagna sarà a Salerno, nella sala del Bar Moka, per un incontro con la commissaria cittadina Sonia Senatore.

Nel pomeriggio il tour proseguirà ad Afragola, dove è previsto un appuntamento con il coordinatore cittadino Giuseppe Catalano e con i candidati del partito nei locali di “Mi Svago”, in via Statale Sannitica.

Agli incontri prenderà parte anche il coordinatore regionale campano di Noi Moderati, Gigi Casciello, che ha sottolineato l’importanza della presenza di Carfagna sul territorio campano in questa fase elettorale.

Intanto prosegue anche la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Gherardo Marenghi a Salerno. Domenica 17 maggio, alle ore 10, sarà presente alla manifestazione “No alla cementificazione del litorale”, in programma presso la vecchia Darsena del Porto Commerciale.

Lunedì 18 maggio, invece, incontrerà i residenti della zona Stazione presso il Gruppo Noviello in Corso Garibaldi, mentre martedì 19 maggio sarà al Liceo Torquato Tasso per un nuovo confronto pubblico dedicato ai temi della vivibilità urbana e dei servizi cittadini.