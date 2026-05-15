Preoccupazione ad Angri per la presenza di giovani che si aggirerebbero sui tetti dell’area delle ex Cotoniere. A segnalare la situazione è stata una cittadina attraverso i social, lanciando un appello affinché la zona venga messa in sicurezza per evitare possibili incidenti.

Secondo quanto denunciato, non sarebbe raro vedere gruppi di ragazzi salire sulla struttura e camminare sui tetti dell’ex complesso industriale, con evidenti rischi per la loro incolumità.

La richiesta rivolta alle istituzioni è duplice: da un lato sensibilizzare i più giovani sui pericoli legati a comportamenti del genere, dall’altro intervenire concretamente per impedire l’accesso all’area ed evitare che qualcuno possa farsi male.

I residenti chiedono quindi controlli e misure di sicurezza più efficaci per scongiurare episodi che potrebbero avere conseguenze gravi.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore