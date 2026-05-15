L’amministrazione comunale di Angri accelera sugli interventi per la sicurezza stradale e vara un ampio piano di manutenzione straordinaria destinato a numerose arterie cittadine. L’obiettivo è intervenire sulle criticità legate a buche, carreggiate ammalorate e segnaletica deteriorata, migliorando le condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni.

Il provvedimento, promosso su proposta del vicesindaco Antonio Mainardi e approvato dall’ente guidato dal sindaco Cosimo Ferraioli, prevede opere di ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza di diverse zone del territorio comunale, sia nel centro urbano che nelle aree periferiche.

Tra gli interventi programmati rientra anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, con nuove strisce pedonali e linee di carreggiata nei tratti maggiormente usurati o attualmente privi di indicazioni visibili.

Il piano interesserà numerose strade cittadine. Nella zona Dei Goti sono previsti lavori su via Dei Goti, comprese le traverse del civico 346 e le traverse Certosa 1 e 2. Interventi anche su via Stabia, via Cervinia e via Raiola nei tratti ancora da completare.

L’elenco comprende inoltre via Adriana, via Ardinghi, via B. D’Anna, via San Leuci, via Murelle, via Badia, via Casa Lanario, via Alveo Sant’Alfonso, via Nazionale, via Santa Maria, via Taurano, via Orta Corcia e Orta Corcia Est, traversa De Vivo, via Petaccia, via Cupa Mastro Gennaro, via Monte Taccaro, via Crocifisso e via Campia.

Nei prossimi giorni i tecnici comunali procederanno con la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, passaggio necessario per avviare le gare d’appalto e dare il via ai cantieri.