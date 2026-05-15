Ultima settimana di campagna elettorale prima del voto: questa sera il faccia a faccia mediatico tra i candidati sindaco di Angri.

Il confronto online entra nel vivo

Oggi rappresenta una giornata importante per gli elettori di Angri. Questa sera, alle ore 21,00 i quattro candidati sindaco si confronteranno online in diretta sulle piattaforme di Sestante.tv, Agro24 e AngriNews, oltre che attraverso le rispettive pagine social. Un appuntamento atteso che porterà davanti a una vasta platea cittadina Maddalena Pepe, Alfonso Scoppa, Pasquale Mauri e Giuseppe Iozzino, chiamati a illustrare idee, priorità e visioni per il futuro della città.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Luigi D’Antuono, che guiderà il confronto tra i contendenti alla successione del sindaco uscente Cosimo Ferraioli. Al centro della serata si discuteranno temi particolarmente sentiti dalla cittadinanza, insieme ai possibili scenari di rilancio e trasformazione della città in una fase politica considerata molto delicata e di forte transizione.

La sfida della credibilità davanti agli elettori

Per i candidati sarà soprattutto il momento di esporsi mediaticamente e dimostrare di avere la conoscenza del territorio, le capacità amministrative e la consapevolezza delle problematiche che vive il paese. In una campagna elettorale spesso giocata sui social e sulla comunicazione rapida, il confronto diretto potrebbe rappresentare un’occasione concreta per approfondire contenuti, approcci e priorità politiche.

Sarà poi l’elettore a dover elaborare una prima valutazione complessiva dei protagonisti di questa corsa elettorale, ormai entrata nell’ultima e decisiva settimana prima del voto e del successivo silenzio elettorale. Una fase in cui, più delle parole d’effetto, potrebbero pesare lucidità, credibilità e capacità di trasmettere una visione reale della città.

Sanità Campania, De Martino denuncia ritardi prescrizioni piattaforma (video)