Momenti di tensione nel pomeriggio a Fisciano, in zona Soccorso, dove un camion ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa contro un muretto.

L’autista del mezzo pesante sarebbe stato trovato in stato confusionale e in evidente alterazione psicofisica. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fucito per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Immediato l’intervento dei soccorritori con un’ambulanza de La Solidarietà. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Fisciano, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco di Mercato San Severino che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo.

Grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza, la situazione è stata riportata sotto controllo nel giro di poco tempo.