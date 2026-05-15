Operazione ad alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sul territorio stabiese e nei comuni limitrofi. Il bilancio dei controlli parla di un arresto, una denuncia, una segnalazione per uso personale di droga e cinque sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche a Gragnano, i militari hanno sequestrato 12 dosi di cocaina e circa 2,3 grammi di marijuana nascosti sotto alcune pietre in via Spinola.

In manette è finito un 55enne già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso in strada dai carabinieri e dovrà rispondere dell’accusa di evasione.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno inoltre denunciato un 23enne per porto abusivo di armi dopo aver trovato sotto la sella del suo mezzo un coltello lungo 19 centimetri.

Una persona è stata infine segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.