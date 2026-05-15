La Polizia di Stato ha rintracciato e fermato gli ultimi due indagati coinvolti nell’inchiesta su una presunta banda specializzata in furti e rapine ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali della provincia di Salerno.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile salernitana dopo il blitz dello scorso 7 maggio, quando erano già stati eseguiti i primi provvedimenti restrittivi nei confronti di altri componenti del gruppo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero agito tra marzo e aprile prendendo di mira soprattutto distributori di benzina, oltre a diverse attività commerciali del territorio. Le accuse contestate, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine.

Uno dei due ricercati è stato fermato il 10 maggio con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Aeroporto di Napoli-Capodichino, subito dopo l’atterraggio di un volo proveniente da Tirana. Il secondo, invece, è stato rintracciato a Poggiomarino, dove era rientrato dopo un periodo trascorso in Germania.

I provvedimenti riguardano i giovani Autel Canameti, 19 anni, e Lleshi Antonio, 20 anni. In precedenza erano già finiti nei guai Renisi Kuka e Saimir Cuka.

Per i primi arrestati il giudice aveva già convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere. Anche la posizione degli ultimi due fermati sarà ora valutata dal gip nelle prossime fasi del procedimento giudiziario.