Visitare la Costiera Amalfitana, raggiungere l’aeroporto, organizzare uno spostamento di lavoro o semplicemente viaggiare in comodità tra le principali località della Campania. Sempre più turisti e professionisti scelgono oggi il servizio NCC, il noleggio con conducente, come alternativa pratica e confortevole ai mezzi pubblici e agli spostamenti improvvisati.

Tra traffico intenso, parcheggi difficili e collegamenti non sempre semplici, affidarsi a un transfer privato consente infatti di ottimizzare tempi e spostamenti, soprattutto in aree molto frequentate come Napoli, Salerno, Sorrento, Positano, Amalfi e la Penisola Sorrentina.

I servizi NCC vengono utilizzati sia da chi arriva in Campania per vacanza, sia da chi necessita di trasferimenti rapidi verso aeroporti, stazioni ferroviarie, porti turistici, hotel, strutture ricettive o appuntamenti professionali. Negli ultimi anni è cresciuta anche la richiesta per tour personalizzati, escursioni giornaliere e collegamenti dedicati per eventi, matrimoni e cerimonie.

Tra le realtà attive sul territorio c’è Padovano Transfer⁠, servizio NCC specializzato in transfer privati da e per aeroporti, stazioni, porti e principali destinazioni turistiche della Campania. L’azienda opera in particolare tra Costiera Amalfitana, Napoli, Salerno, Pompei, Cilento e Costiera Sorrentina, offrendo servizi su prenotazione con conducente.

Attraverso il sito ufficiale è possibile richiedere informazioni, preventivi e prenotazioni per transfer individuali o di gruppo, oltre a servizi personalizzati per turisti e clienti business.

In una regione che ogni anno accoglie milioni di visitatori, la mobilità privata continua a rappresentare un settore in crescita, soprattutto per chi cerca comfort, puntualità e collegamenti diretti verso le mete più richieste del territorio campano.