Torna al centro del dibattito il tema dell’inquinamento provocato dalle navi da crociera nel porto di Salerno. L’associazione Italia Nostra ha presentato esposti al Comune e alla Polizia Municipale dopo le segnalazioni dei residenti del lungomare, costretti spesso a chiudersi in casa a causa di fumi e gas di scarico provenienti dalle imbarcazioni in sosta.

Negli ultimi anni il porto salernitano ha registrato una forte crescita del traffico crocieristico, ma insieme all’aumento dei turisti cresce anche la preoccupazione per l’impatto ambientale delle grandi navi.

Secondo quanto evidenziato, durante la permanenza in porto le imbarcazioni continuano a mantenere accesi i motori per alimentare i servizi di bordo, producendo emissioni considerate altamente inquinanti.

A riaccendere la polemica sono state anche alcune immagini pubblicate sui social da Gianpaolo Lambiase, che mostrano dense emissioni di fumo provenienti da una nave attraccata nello scalo cittadino.

Residenti e associazioni chiedono ora maggiori controlli e interventi concreti per limitare l’impatto ambientale del traffico crocieristico sulla città.