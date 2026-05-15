Neonata morta a Sarno, il direttore sanitario: “Arrivata in ospedale senza parametri vitali”

“Verso le 4.30 del 13 maggio si è presentata al pronto soccorso una ragazza minorenne che aveva evidentemente partorito in casa. La bambina è arrivata in codice nero, con assenza di parametri vitali”, ha spiegato il direttore sanitario.