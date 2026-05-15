Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta al presidio ospedaliero Martiri del Villa Malta di Sarno, dove una neonata è arrivata già priva di segni vitali insieme alla madre, una ragazza minorenne di origine cinese residente a Terzigno.
A ricostruire quanto accaduto è stato Nicola Grimaldi, intervenuto alla trasmissione “Campania 24” su Canale 9.
“Verso le 4.30 del 13 maggio si è presentata al pronto soccorso una ragazza minorenne che aveva evidentemente partorito in casa. La bambina è arrivata in codice nero, con assenza di parametri vitali”, ha spiegato il direttore sanitario.
Secondo quanto riferito, i sanitari hanno immediatamente avviato tutte le procedure di emergenza e le manovre di rianimazione, protrattesi per circa 40 minuti, ma senza riuscire a salvare la piccola.
Sulla vicenda la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.
La direzione sanitaria dell’ospedale ha inoltre disposto un audit interno per verificare nel dettaglio tutte le procedure adottate durante l’emergenza e garantire la massima trasparenza sull’accaduto.