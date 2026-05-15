Intervento ad alta complessità eseguito con successo presso il Ospedale Umberto I, dove una paziente ricoverata in Rianimazione è stata sottoposta a una delicata procedura di riparazione di una lesione tracheale grazie alla collaborazione tra ASL Salerno e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

La donna, originaria di Cava de’ Tirreni, era ricoverata presso la UOC di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Domenico Carbone dopo un arresto cardiaco trattato con successo tramite manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Nel decorso clinico successivo la paziente aveva sviluppato una lesione della trachea, complicata da enfisema sottocutaneo e insufficienza respiratoria.

L’équipe guidata dal professor Alfonso Fiorelli, della Chirurgia Toracica della Vanvitelli, ha operato in stretta sinergia con il team dell’ospedale nocerino eseguendo una procedura mini-invasiva endoscopica direttamente al letto della paziente.

La scelta di intervenire sul posto ha evitato un trasferimento particolarmente rischioso a causa delle condizioni cliniche e dell’instabilità emodinamica della donna.

L’intervento ha avuto esito favorevole, anche se permane un quadro clinico molto delicato legato al grave danno miocardico che aveva provocato l’arresto cardiaco iniziale e che continua a richiedere assistenza intensiva.

L’operazione rappresenta un importante esempio di collaborazione tra strutture ospedaliere territoriali e realtà universitarie specialistiche, confermando il ruolo strategico delle reti clinico-assistenziali integrate nella gestione dei casi più complessi.