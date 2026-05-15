Segnalazioni e proteste da parte di residenti e passanti a Pagani per una situazione ritenuta pericolosa in via Verdi.
Secondo quanto denunciato dai cittadini, un paletto sarebbe stato rimosso senza essere successivamente riposizionato, lasciando un’apertura sul marciapiede che nelle ore serali, complice la scarsa illuminazione della strada, diventerebbe particolarmente rischiosa per i pedoni.
I residenti parlano di continui pericoli di inciampo e chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area prima che qualcuno possa ferirsi.
La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è quella di provvedere quanto prima alla chiusura del varco o al ripristino del paletto mancante per evitare incidenti.
Redazione