Un momento di fede, sostegno e condivisione dedicato alle donne operate al seno e a tutte coloro che stanno affrontando il percorso della malattia. Sabato 16 maggio, alle ore 18.30, nel Piazzale San Giovanni XXIII del Santuario di Pompei, sarà celebrata una Santa Messa presieduta da monsignor Pasquale Mocerino.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il mondo associativo e i medici senologi con l’obiettivo di offrire vicinanza umana e spirituale alle pazienti e alle loro famiglie. La celebrazione rappresenterà un’occasione di raccoglimento comunitario e speranza nel cuore della città mariana.