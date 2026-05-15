Nuova scoperta archeologica a Parco Archeologico di Pompei, dove a oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi emergono nuovi dettagli su una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Secondo le recenti analisi condotte sui reperti conservati nei depositi del Parco, uno dei fuggiaschi ritrovati nell’area scavata nel 1961 sotto la direzione di Amedeo Maiuri sarebbe stato probabilmente un medico, sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava di mettersi in salvo portando con sé i propri strumenti di lavoro.
La scoperta nasce dallo studio di un piccolo astuccio rimasto all’interno del calco umano. Gli esperti hanno identificato una cassetta contenente elementi metallici, una borsa con monete in bronzo e argento e strumenti compatibili con un kit medico dell’epoca romana.
Le indagini diagnostiche, effettuate tramite radiografie e tomografie presso la Casa di Cura Maria Rosaria, hanno permesso di individuare una lastra in ardesia utilizzata probabilmente per preparazioni mediche o cosmetiche, oltre a piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche.
Grazie all’utilizzo di scansioni TC, ricostruzioni tridimensionali e sistemi supportati dall’intelligenza artificiale, gli studiosi hanno potuto analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo, ottenendo anche dettagli inediti sul sofisticato sistema di chiusura della cassetta.
La ricerca ha coinvolto archeologi, restauratori, antropologi, radiologi e specialisti della modellazione digitale, restituendo una nuova testimonianza di vita quotidiana interrotta dalla tragedia del Vesuvio.
«Già duemila anni fa c’era chi non “faceva il medico” solo in determinati orari, ma lo era sempre, anche durante la fuga», ha commentato Gabriel Zuchtriegel, sottolineando il valore umano della scoperta.
Il ritrovamento conferma ancora una volta l’importanza scientifica dei depositi archeologici di Pompei, considerati oggi un vero archivio di storie ancora da riportare alla luce.