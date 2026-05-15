Settimana della bonifica e sensibilizzazione ambientale per gli studenti del territorio dell’Agro nocerino sarnese.

Educazione ambientale tra territorio e consapevolezza

Nella settimana dedicata alla bonifica, gli studenti delle scuole del territorio hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza delle ricchezze ambientali locali e del delicato ecosistema del Fiume Sarno. Grazie all’iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno, l’escursione alla Foce del fiume si è trasformata in un momento di formazione e sensibilizzazione ambientale particolarmente partecipato. I ragazzi hanno potuto osservare da vicino le caratteristiche dell’area, soffermandosi lungo le sponde dell’affluente che confluisce nell’alveo comune nocerino, maturando una maggiore consapevolezza sul valore della tutela ambientale e sull’importanza della salvaguardia del territorio.

La presenza delle istituzioni accanto alle scuole

Accanto agli studenti anche le istituzioni locali, con la partecipazione dei sindaci di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, e di Sarno, Francesco Squillante, che hanno voluto testimoniare vicinanza e attenzione verso le nuove generazioni. La loro presenza ha rappresentato un segnale importante di collaborazione tra enti, scuole e realtà impegnate nella valorizzazione ambientale. L’iniziativa ha offerto così interessanti spunti educativi, evidenziando quanto sia fondamentale coinvolgere i più giovani nei percorsi di conoscenza, rispetto e difesa dell’ambiente, soprattutto in un territorio che negli anni ha dovuto confrontarsi con criticità ambientali ma che continua a custodire un patrimonio naturale di grande valore.

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