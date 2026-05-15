Preoccupazione in casa Scafatese per i ritardi nei lavori allo stadio in vista della prossima stagione di Serie C.

A fare il punto della situazione è stato il presidente gialloblù Felice Romano, che ha spiegato come i tempi per il completamento degli interventi sull’impianto sportivo si stiano allungando, costringendo la società a valutare possibili soluzioni alternative per l’inizio della stagione.

“Sento il dovere di dire come stanno le cose. I tempi necessari per completare i lavori allo stadio si stanno prolungando”, ha dichiarato Romano.

Il presidente ha però voluto rassicurare i tifosi della Scafatese, ribadendo la volontà della società di continuare a lavorare affinché la squadra possa disputare le gare interne nel proprio stadio.

“Siamo costretti a valutare altre opzioni, ma lotterò fino all’ultimo per far vivere alla Scafatese il suo futuro nella sua casa e con la sua gente”, ha aggiunto.

La questione legata all’impianto resta quindi centrale per la programmazione del club in vista della nuova stagione sportiva.

Redazione

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