Momenti di paura durante il passaggio del Giro d’Italia nel territorio di San Vitaliano, dove due giovani avrebbero tentato di ostacolare il gruppo dei corridori.

Secondo quanto ricostruito, i ragazzi, di 19 e 20 anni, avrebbero superato le barriere di sicurezza posizionandosi sulla carreggiata con l’intento di interferire con il passaggio degli atleti.

Il gesto ha provocato attimi di forte tensione: alcuni ciclisti sono stati costretti a sbandare per evitare l’impatto, ma fortunatamente non si sono registrate cadute né feriti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti del commissariato di Nola, che hanno identificato e denunciato i due giovani per aver messo in pericolo l’incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra organizzatori e forze dell’ordine impegnate nella sicurezza della corsa, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda.