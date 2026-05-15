Notte di tensione tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni alla vigilia del passaggio del Giro d’Italia.

Secondo quanto ricostruito, una ventina di ultras della Cavese, con il volto coperto, avrebbe imbrattato nella notte il tratto dell’ex Statale 18 tra Cava e Bivio Camerelle con scritte offensive rivolte ai tifosi della Nocerina.

Le scritte sono state rimosse e oscurate prima dell’arrivo della carovana rosa grazie all’intervento dei carabinieri del Reparto Operativo di Nocera Inferiore, supportati dai militari della stazione di Cava de’ Tirreni.

Durante le operazioni si sono registrati momenti di forte agitazione. Ignoti avrebbero lanciato un sasso contro i militari, danneggiato un’auto parcheggiata rompendo alcuni vetri e aggredito fisicamente un carabiniere.

Il militare, spintonato nel corso dei tafferugli, è caduto riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni.

Al termine dell’intervento i carabinieri hanno fermato tre persone. Le indagini sono ora in corso per chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti e ricostruire l’intera dinamica del raid.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre sequestrata la vernice utilizzata per realizzare le scritte vandaliche.