Nuovo intervento dei Carabinieri Forestali nell’ambito dei controlli straordinari contro i roghi tossici nella Terra dei Fuochi.

Un 60enne pregiudicato dell’area vesuviana è stato arrestato con l’accusa di aver incendiato decine di sacchi contenenti rifiuti, lanciando un ordigno incendiario da un’auto in corsa nel territorio di Terzigno.

Secondo gli investigatori, il rogo sarebbe stato appiccato nella serata dell’11 maggio all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Le fiamme hanno coinvolto circa venti sacconi pieni di plastica e rifiuti urbani.

Determinanti per l’arresto sono state le immagini registrate dalle telecamere ad alta definizione installate nell’area e monitorate dai militari del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio e del Nucleo Parco di Boscoreale.

Le indagini hanno inoltre permesso di individuare anche i presunti responsabili dello sversamento illecito dei rifiuti incendiati: tre persone residenti nell’area vesuviana, tra i 35 e i 70 anni, denunciate per violazione del Testo Unico Ambientale.

Contestualmente è stata ritirata anche la patente al conducente del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai reati ambientali e ai roghi tossici che da anni interessano diversi territori della Campania.