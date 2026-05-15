Arresto per droga a Tramonti, dove i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno fermato un uomo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette è finito V.C., bloccato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile mentre, secondo quanto ricostruito, avrebbe ceduto cocaina a un’altra persona.

A seguito della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto circa 30 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga e il materiale sequestrato sono stati acquisiti agli atti dell’indagine, mentre l’uomo è stato arrestato in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.