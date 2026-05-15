Momenti di forte tensione ieri a Nocera Inferiore durante il passaggio del Giro d’Italia. Un uomo ha tentato di forzare il cordone di sicurezza predisposto in via Solimena, investendo un agente della Polizia Locale impegnato nei servizi di controllo della viabilità.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto era a bordo di un velocipede e avrebbe cercato di superare il blocco imposto per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Nell’impatto il poliziotto locale è rimasto ferito.

Immediato l’intervento degli agenti e del comandante della Polizia Locale che hanno bloccato e arrestato il responsabile in flagranza di reato. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di un operatore in servizio, con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante una manifestazione sportiva di rilievo nazionale.

L’arrestato è comparso davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, che ha convalidato l’operato degli agenti applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo.

Nel comunicato diffuso dal comandante della Polizia Locale, il tenente colonnello Andrea Annunziata ha espresso vicinanza al collega ferito, sottolineando come episodi di violenza contro le forze dell’ordine impegnate nel proprio dovere “non possano essere tollerati”.

Il comando ha inoltre ringraziato tutto il personale impegnato nei servizi straordinari predisposti per il passaggio della corsa rosa, evidenziando la professionalità dimostrata durante tutte le fasi operative e successive attività di polizia giudiziaria.