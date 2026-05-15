La Costiera Amalfitana continua ad attirare star internazionali. Questa volta a scegliere i panorami della Divina è stata Zoe Saldaña, attrice premio Oscar, arrivata a Praiano insieme alla sua famiglia.
L’attrice soggiorna presso il Grand Hotel Tritone, storico albergo della famiglia Gagliano affacciato sul mare della Costa d’Amalfi.
Tra terrazze panoramiche, vicoli caratteristici e tramonti spettacolari, la star hollywoodiana ha condiviso sui social alcune immagini del soggiorno accompagnate dalla frase: “Felice di essere qui”.
Ma la presenza di Zoe Saldaña in Campania non è legata solo al relax. L’attrice è infatti impegnata nelle riprese di Positano, nuova produzione targata Netflix� diretta dal regista canadese Daniel Roher.
Nel cast anche Matthew McConaughey. Il film racconterà la storia di una coppia americana che, durante un viaggio in Italia, finirà coinvolta in una misteriosa rapina tra romanticismo, avventura e comicità.
Ancora una volta la Costiera Amalfitana si conferma uno dei set naturali più affascinanti del cinema internazionale.