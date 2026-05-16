Sport e infrastrutture. Proseguono i lavori per la nuova curva e il settore ospiti dell’impianto sportivo cittadino.

Il cantiere entra nella fase decisiva

Angri. Procedono senza soste i lavori allo Stadio “Novi”, dove l’amministrazione comunale punta a completare entro la metà di settembre gli interventi relativi alla nuova curva destinata al tifo organizzato e al settore riservato agli ospiti. L’obiettivo è quello di restituire alla città un impianto più moderno, funzionale e pronto ad accogliere tifosi e appassionati in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva.

In queste settimane il cantiere sta andando avanti a ritmo sostenuto, con operai impegnati nelle opere strutturali, nella sistemazione degli accessi e nella definizione delle nuove aree destinate al pubblico.

Capienza, accessi e nuovi servizi

La nuova curva avrà una capienza omologata di 408 spettatori, pur potendo accogliere complessivamente circa 600 persone. Il settore ospiti, invece, sarà predisposto per quasi duecento tifosi, con un’omologazione iniziale fissata a 108 posti secondo le indicazioni degli organi competenti.

L’accesso alla curva sarà organizzato attraverso il varco centrale che in passato conduceva agli storici spogliatoi dell’impianto sportivo. Prevista inoltre la realizzazione di nuovi servizi igienici nell’area sottostante gli spalti, con l’obiettivo di migliorare il comfort e le condizioni di accoglienza per il pubblico che seguirà le gare al “Novi”.

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