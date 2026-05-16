Sei dipendenti dell’ASL Caserta, tra cui quattro dirigenti medici e due infermieri, sono stati sospesi dal servizio per un anno con l’accusa di false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nas su disposizione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura sammaritana.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli operatori sanitari si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per motivi personali pur risultando regolarmente in servizio.

L’inchiesta riguarda personale in servizio presso il Distretto Sanitario 12 dell’Asl, che comprende anche il territorio di Caserta e comuni limitrofi. Coinvolti i medici Ubaldo Lanzante, Paolo Goglia, Michele Zampella e Fabio De Fazio, oltre agli infermieri Mauro Aldi e Umberto Mezzacapo.

Le indagini dei carabinieri del Nas sono partite attraverso servizi di osservazione e pedinamento, dai quali sarebbero emerse presunte condotte di assenteismo. Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state installate telecamere negli uffici dell’Asl, in particolare nei pressi delle postazioni marcatempo.

Secondo gli investigatori, i dipendenti avrebbero timbrato il cartellino per poi lasciare gli uffici e dedicarsi a faccende private e familiari. Le accuse saranno ora approfondite nel corso dell’iter giudiziario.