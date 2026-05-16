Dal 21 al 24 maggio Sarno ospiterà Brew Fest Italia, evento dedicato al food & beverage artigianale e all’intrattenimento, pensato per valorizzare il territorio attraverso musica, stand gastronomici, birrifici e momenti di aggregazione.

La manifestazione si svolgerà in Piazza V Maggio e proporrà un format giovane, moderno e fortemente social, con quattro giornate all’insegna del gusto e della convivialità.

I numeri dell’evento:

  • 25 stand food
  • 10 stand birra
  • 4 concerti live
  • 8 dj set

Tra gli espositori e le attività presenti ci saranno anche Sorbillo, Puok, Cinquanta Spirito Italiano, Officina della Pizza, O Sciaraballo, Boom Bakery Zio Savino, La Locanda del Baccalà e Antica Macelleria Corrado, insieme a numerose altre realtà del settore food campano.

L’obiettivo del festival è creare un’esperienza coinvolgente capace di unire pubblico, aziende e territorio, trasformando il centro cittadino in un grande villaggio dedicato al gusto, alla musica e all’intrattenimento.

Per aggiornamenti e contenuti ufficiali sarà possibile seguire la pagina Instagram @brewfestitalia.

Redazione

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