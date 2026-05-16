Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni.
Per l’intervento, eseguito in accordo con la Soprintendenza, è stata scelta la pietra lavica Etnea lavorata “a puntillo”, una particolare tecnica artigianale realizzata interamente a mano da maestranze specializzate attraverso l’utilizzo di martello e scalpello.
L’obiettivo del progetto è valorizzare l’area storica della piazza, con attenzione sia all’aspetto estetico sia alla qualità dei materiali impiegati.
Il cantiere rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale per il recupero e la valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.
Foto: Antonio Capuano (SalernoToday)