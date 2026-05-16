Tre persone sono finite in manette a Mercato San Severino nel corso di un’operazione dei carabinieri.

Due uomini, identificati con le iniziali M.D.L. e A.I., sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre un terzo soggetto, R.G., è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sarebbero stati sorpresi all’esterno dell’abitazione di R.G. in possesso di circa 25 grammi di cocaina, già suddivisa in otto dosi pronte per la vendita.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai militari dell’Arma. Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire il giro di spaccio.