Sette giorni di sospensione per un centro scommesse di Ercolano, destinatario di un provvedimento emesso dal Questore di Napoli dopo mesi di controlli da parte delle forze dell’ordine.

La misura, notificata nelle ultime ore ed immediatamente esecutiva, arriva al termine di una serie di verifiche effettuate dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano tra giugno 2025 e aprile 2026.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale sarebbe stato frequentato abitualmente da persone con precedenti penali e di polizia, circostanza ritenuta potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato situazioni considerate incompatibili con la sicurezza urbana, elementi che hanno portato la Questura ad adottare la sospensione temporanea della licenza.

Il provvedimento rientra nelle misure amministrative previste nei confronti degli esercizi pubblici ritenuti abituale ritrovo di soggetti socialmente pericolosi o capaci di generare turbative alla tranquillità dei cittadini.

La sospensione dell’attività rappresenta un intervento finalizzato a interrompere dinamiche considerate a rischio nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni che incidono sulla sicurezza pubblica.