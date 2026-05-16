Momenti di tensione a Sant’Egidio del Monte Albino, in via Nazionale, all’altezza del mercato ortofrutticolo, dove si è verificato un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti una Fiat Panda e uno scooter, trovato sull’asfalto dopo l’impatto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la viabilità, con rallentamenti al traffico nella zona. Accertamenti in corso.

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