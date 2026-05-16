Amaro pareggio per la Juve Stabia contro il Monza. La squadra di Ignazio Abate disputa una gara di grande intensità e qualità, ma viene raggiunta nel finale dopo essere stata avanti di due reti.

Nel primo tempo regna l’equilibrio, con poche vere occasioni da gol. Il Monza prova a farsi vedere con Mota nei primi minuti, mentre la Juve Stabia cresce con il passare del tempo e sfiora il vantaggio al 36’ con Mosti, fermato da un ottimo intervento di Thiam. Poco prima dell’intervallo Hernani impegna Confente su punizione.

La ripresa si apre invece con il dominio gialloblù. Al 58’ Cacciamani sfonda sulla fascia e serve Mosti che non sbaglia, firmando l’1-0. Passa appena un minuto e ancora Mosti sfiora il raddoppio, trovando nuovamente la risposta decisiva di Thiam.

Il Monza cambia assetto inserendo Petagna e Bakoune, ma è ancora la Juve Stabia a colpire: al 67’ altra giocata spettacolare di Cacciamani, cross perfetto e incornata vincente di Okoro per il 2-0 che sembra indirizzare il match.

I brianzoli però non mollano e al 76’ riaprono la gara con Carboni al termine di un’azione corale ben costruita. Nel finale cresce la pressione ospite e, a un minuto dal novantesimo, arriva la doccia fredda per le Vespe: Delli Carri trova il pareggio su punizione tra le proteste dei padroni di casa per un fallo giudicato molto dubbio.

Finisce 2-2 tra applausi e rammarico per la Juve Stabia, protagonista di una prestazione convincente ma punita nel finale.