Sorpresa decisamente poco gradita alla mensa dell’Università degli Studi di Salerno, dove uno studente avrebbe trovato una mela marcia all’interno nonostante l’aspetto esterno fosse apparentemente perfetto.
Il frutto, scelto dal classico cesto della frutta, sembrava del tutto normale. Solo dopo averlo aperto è emersa la spiacevole scoperta, immortalata anche in una foto rapidamente circolata tra gli studenti.
Tra ironia e indignazione, qualcuno ha commentato l’episodio paragonandolo a un’opera surrealista o a una nuova versione della “frutta realistica”. Resta però il malumore per un episodio che riaccende l’attenzione sulla qualità dei prodotti serviti nella mensa universitaria.