Si riaccende la tensione sul caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore non riuscito. Al centro della polemica il duro botta e risposta tra il legale della famiglia e la direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

A sollevare nuovamente il caso è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, difensore dei genitori del bambino, che ha lanciato un ultimatum alla direzione sanitaria. “Se entro lunedì non avranno trovato un altro medico legale o ‘ritrovato il dottore Maiorino’, chiederò nuovamente le dimissioni della direttrice generale Anna Iervolino”, ha dichiarato il legale.

Secondo Petruzzi, durante il confronto con l’ospedale sarebbero emerse diverse criticità, tra cui iniziali difficoltà nel reperire la cartella clinica del piccolo e presunti riferimenti a possibili corresponsabilità di un’altra struttura sanitaria.

Il legale punta inoltre il dito sulla gestione del supporto medico-legale dell’azienda, sostenendo che il dottor Cosimo Maiorino, indicato nei verbali come medico legale dell’ospedale, sarebbe al centro di dubbi organizzativi. Petruzzi ha inoltre riferito che un altro professionista coinvolto nella vicenda avrebbe lasciato l’incarico dopo la scoperta di un presunto conflitto di interessi.

Immediata la replica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che in una nota ufficiale ha definito le dichiarazioni dell’avvocato “irricevibili e intollerabili”. La direzione strategica ha precisato che il dottor Maiorino “non si è mai dimesso” e continua regolarmente a svolgere il proprio incarico insieme ai legali nominati dall’azienda.

Nel comunicato, l’ospedale sottolinea inoltre che la vicenda si trova in una fase “strettamente tecnico-giuridica” e richiama i legali “ai doveri di correttezza e lealtà”, riservandosi di tutelare l’immagine dell’azienda e dei suoi professionisti nelle sedi competenti.

Sulla morte del piccolo Domenico Caliendo resta aperta un’inchiesta che vede indagati sette sanitari.