Non ce l’ha fatta l’anziana paziente ricoverata presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, sottoposta nei giorni scorsi a un delicato intervento di riparazione di una lesione tracheale eseguito grazie alla collaborazione tra ASL Salerno e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

La donna, originaria di Cava de’ Tirreni, era stata ricoverata dopo un arresto cardiaco superato grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Durante il decorso clinico aveva però sviluppato una grave lesione tracheale complicata da enfisema sottocutaneo e insufficienza respiratoria.

Considerata l’estrema instabilità delle condizioni della paziente, i medici avevano escluso il trasferimento verso altri centri specialistici. L’équipe del professor Alfonso Fiorelli, in collaborazione con il reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal dottor Domenico Carbone, aveva quindi eseguito direttamente al letto della paziente una procedura mini-invasiva di riparazione endoscopica della trachea.

L’intervento era tecnicamente riuscito, ma il quadro clinico generale è rimasto fin da subito molto compromesso. A risultare fatale sarebbe stato il grave danno al miocardio provocato dall’arresto cardiaco iniziale.

La direzione sanitaria del presidio nocerino ha successivamente comunicato il decesso dell’anziana paziente.