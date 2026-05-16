La Giunta comunale di Nocera Inferiore ha approvato la candidatura del progetto “Centro Servizi con Potenziamento Sistema Stradale – Pip Fosso Imperatore” nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes per il finanziamento di infrastrutture e servizi nelle aree produttive del Mezzogiorno.

Il piano, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, prevede un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro con l’obiettivo di modernizzare e potenziare l’area industriale di Fosso Imperatore, considerata uno dei principali poli produttivi del territorio.

Tra gli interventi programmati figurano:

nuove strade di collegamento e raccordo con la viabilità esistente;

infrastrutture tecnologiche;

reti idriche e fognarie;

parcheggi e aree verdi attrezzate;

impianti di videosorveglianza;

spazi polifunzionali e aree sportive;

un nuovo centro servizi dedicato alle imprese.

A rafforzare il progetto anche il forte interesse manifestato dal mondo imprenditoriale: alla scadenza dell’avviso per la manifestazione d’interesse all’insediamento produttivo sarebbero arrivate 109 richieste per una superficie complessiva superiore a un milione di metri quadrati.

«Con questa candidatura continuiamo un percorso strategico di sviluppo e valorizzazione dell’area produttiva di Fosso Imperatore», ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio. «L’obiettivo è attrarre investimenti, creare infrastrutture moderne e nuove opportunità occupazionali».

Soddisfazione anche da parte del presidente della Commissione Lavori Pubblici, Luciano Passero, che ha definito il progetto «un investimento strategico per rafforzare l’attrattività del territorio e sostenere il tessuto produttivo locale».