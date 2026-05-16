È ufficialmente iniziata la festa in onore di Maria SS. di Costantinopoli e di San Pasquale Baylon a Nocera Superiore, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dell’Agro nocerino.

Nel quartiere Pecorari sono entrati nel vivo i solenni festeggiamenti tra celebrazioni religiose, processioni, spettacoli, musica e il tradizionale Concorso Internazionale dei Madonnari, che anche quest’anno richiama artisti e visitatori da tutta la Campania.

Tra i momenti più attesi la processione di Maria SS. di Costantinopoli e San Pasquale Baylon per le strade della parrocchia, oltre all’inaugurazione del suggestivo tappeto artistico realizzato dai madonnari.

L’intera comunità si prepara a vivere giorni di fede, tradizione e aggregazione, in una festa che da anni rappresenta uno degli eventi simbolo del territorio.