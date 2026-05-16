Grande partecipazione a Nocera Superiore per i festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon e di Maria Santissima di Costantinopoli. Entra nel vivo anche il XXVII Concorso Internazionale dei Madonnari, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione cittadina.

Nel corso della serata i madonnari continueranno a realizzare le loro opere artistiche lungo le strade della città, trasformando piazze e vicoli in un grande museo a cielo aperto dedicato alla fede e alla cultura popolare.

Il programma prevede alle 18 la Santa Messa, seguita alle 19 dalla conclusione della Novena e da una nuova celebrazione religiosa. Alle 21 spazio all’inaugurazione ufficiale del concorso con il taglio del nastro e l’accensione musicale delle luminarie, accompagnata da spettacoli di scuole di ballo e artisti mangiafuoco.

La serata proseguirà con gli spettacoli in piazza: protagonista a Piazza Pecorari il comico Simone Schettino, seguito dalla “Notte Neomelodica”. A Piazza Marco Polo, invece, concerto del rapper Ntò.

A mezzanotte il tradizionale suono delle campane annuncerà ufficialmente l’inizio della Festa di San Pasquale.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare “per vivere insieme una serata di comunità, devozione e condivisione”.