Un uomo di Padula è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti in famiglia e violenze nei confronti della moglie e delle figlie.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Per l’uomo è stato inoltre stabilito il divieto di avvicinamento alle persone offese.

Secondo quanto emerso, gli accertamenti sarebbero partiti a seguito di segnalazioni relative a presunti episodi di violenza e comportamenti vessatori all’interno del nucleo familiare.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire nel dettaglio la vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Redazione

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