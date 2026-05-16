Un uomo di Padula è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti in famiglia e violenze nei confronti della moglie e delle figlie.
Il provvedimento è stato disposto dalla Procura nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Per l’uomo è stato inoltre stabilito il divieto di avvicinamento alle persone offese.
Secondo quanto emerso, gli accertamenti sarebbero partiti a seguito di segnalazioni relative a presunti episodi di violenza e comportamenti vessatori all’interno del nucleo familiare.
Le indagini sono tuttora in corso per chiarire nel dettaglio la vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.