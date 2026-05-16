Un dolore immenso trasformato in un messaggio di amore e gratitudine. A Pagani continua l’ondata di affetto per Francesco, il giovane la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità e il mondo del tifo organizzato.

Attraverso alcuni manifesti affissi in città, mamma Maria ha voluto ringraziare pubblicamente quanti sono stati vicini alla famiglia in questi giorni drammatici. Parole cariche di emozione, nate da un dolore che — come scrive — «consuma lentamente il cuore».

Un pensiero speciale è stato rivolto agli ultras della Paganese Calcio 1926 e alle tifoserie di diverse squadre che, al di là delle rivalità sportive, si sono unite nel ricordo del giovane.

«Grazie a chi ha acceso una fiaccola, affisso un manifesto, portato un fiore», scrive la madre di Francesco, ricordando i tanti gesti di vicinanza ricevuti dalla famiglia.

Un messaggio che ha commosso la città e che si conclude con una frase toccante: «Francesco avrebbe sorriso nel vedere tutto questo amore. Io sorriderò per lui».

La morte di un giovane resta una ferita profonda per un’intera comunità, ma il grande abbraccio ricevuto dalla famiglia testimonia quanto Francesco fosse amato e quanto il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di amici, parenti e cittadini.