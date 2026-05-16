Intervento straordinario a Salerno, dove un’équipe chirurgica guidata dal professor Mario Polichetti ha rimosso con successo un gigantesco tumore addominale del peso di circa 10 chilogrammi presso la casa di cura Tortorella.

La paziente, una donna di 43 anni, presentava un quadro clinico particolarmente complesso anche a causa di un precedente intervento neurochirurgico per meningioma cerebrale. La massa tumorale aveva ormai occupato quasi completamente l’addome, comprimendo organi interni, vie urinarie e grossi vasi sanguigni, con conseguenze anche sulla respirazione.

L’operazione, considerata di altissima complessità, è stata eseguita dal professor Mario Polichetti insieme ai professori Giuseppe Allegro e Giovanni Dalla Serra, con il supporto dell’anestesista Antonietta Musacchio e dell’équipe di terapia intensiva post operatoria.

«Si tratta di un caso rarissimo anche nella letteratura scientifica – ha spiegato Polichetti –. La massa aveva completamente alterato l’anatomia addominale della paziente, rendendo ogni fase chirurgica estremamente delicata».

Determinante il lavoro multidisciplinare che ha consentito di pianificare l’intervento nei minimi dettagli, riducendo i rischi operatori e post operatori.

Per il professor Polichetti si tratta di un nuovo importante traguardo dopo altri interventi complessi che negli anni hanno attirato l’attenzione nazionale. «Anche nel Sud Italia – ha concluso – è possibile eseguire interventi chirurgici di livello straordinario grazie a professionalità e organizzazione».