Maxi operazione della Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano, dove è stata scoperta una vera e propria base logistica destinata alla distribuzione di merce contraffatta. I militari hanno sequestrato oltre 38mila articoli falsi tra scarpe, abbigliamento e accessori recanti marchi di lusso.

L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli nell’ambito di un’attività investigativa partita dai controlli effettuati nelle zone di Porta Nolana e del mercato della Maddalena, ritenute storicamente tra i principali punti di vendita della merce falsa nel capoluogo partenopeo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un cittadino marocchino residente nell’area vesuviana sarebbe stato coinvolto nella distribuzione dei prodotti destinati ai mercati illegali della città.

Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare un magazzino di circa 250 metri quadrati utilizzato come deposito della merce. All’interno sono stati trovati migliaia di articoli contraffatti con marchi come Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance.

Al termine del blitz, i finanzieri hanno sequestrato il deposito e l’intero quantitativo di merce ritenuta falsa. Il presunto responsabile è stato denunciato con le accuse di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela del Made in Italy, settore fortemente colpito dal commercio illegale.