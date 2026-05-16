Nuove tensioni politiche a Sarno dopo le polemiche esplose durante l’ultimo consiglio comunale. Il sindaco Francesco Squillante, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri di maggioranza hanno diffuso una dura nota contro Fratelli d’Italia e il consigliere Giovanni Cocca.

Nel comunicato, la maggioranza definisce “un vergognoso tentativo di mistificare fatti pubblici” la ricostruzione diffusa dai consiglieri di Fratelli d’Italia, sostenendo che durante la seduta consiliare Cocca avrebbe rivolto “offese gravissime, epiteti irripetibili e insinuazioni infamanti” nei confronti del sindaco e dei consiglieri di maggioranza.

Secondo quanto riportato nella nota, la registrazione streaming del consiglio comunale documenterebbe in maniera chiara “parole, toni e comportamenti” avvenuti in aula. La maggioranza respinge quindi “qualsiasi ricostruzione falsa o manipolatoria” e annuncia possibili valutazioni nelle sedi competenti a tutela dell’onorabilità delle istituzioni cittadine.

Durissimo anche il passaggio politico contenuto nella nota: “Quando si oltrepassa il confine dell’insulto personale, della diffamazione e dell’oltraggio alle istituzioni, non siamo più nell’ambito del dibattito democratico”.

Nel documento si arriva inoltre a ipotizzare le dimissioni del consigliere Cocca, accusato di non mantenere “equilibrio, rispetto istituzionale e senso della misura”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Elio Cascella, che ha parlato di “attacchi propagandistici e ingannevoli” contro l’amministrazione comunale. Cascella ha accusato l’opposizione di aver alimentato “odio e divisione” durante il dibattito consiliare, respingendo inoltre alcune affermazioni personali rivolte nei suoi confronti.

Lo scontro politico, dopo quanto avvenuto in aula, resta quindi altissimo.