Paura nella notte lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, poco prima dell’abitato di Seiano, dove un tir avrebbe perso parte del carico provocando un grave incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte il mezzo pesante avrebbe disperso sulla carreggiata grossi pezzi di pontili galleggianti trasportati sul rimorchio. I detriti avrebbero colpito auto e motocicli in transito, causando momenti di forte tensione.

Diversi veicoli sono rimasti danneggiati, mentre alcuni centauri sarebbero stati sbalzati a terra nel tentativo di evitare il materiale finito sull’asfalto. Il carico disperso avrebbe occupato un lungo tratto della carreggiata, paralizzando completamente la circolazione.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, quattro ambulanze del 118, pattuglie della polizia stradale e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Accertamenti in corso sulle cause che hanno provocato la perdita del carico dal tir.

Foto: Aequa News