Sarà un incidente probatorio disposto dal Tribunale di Napoli a fare chiarezza sulla morte del piccolo Riccardo Di Cristo, il bimbo di quasi tre mesi di Torre del Greco deceduto il 16 febbraio 2024 all’Ospedale Monaldi.

La decisione è stata adottata dalla gip Federica De Bellis dopo l’opposizione presentata dalla famiglia contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Il bambino, nato il 25 novembre 2023 con una malformazione cardiaca, era ricoverato presso la struttura ospedaliera napoletana, dove le sue condizioni si erano progressivamente aggravate fino al decesso.

A seguito della denuncia presentata dai genitori, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati due medici. Secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti finora, l’autopsia avrebbe evidenziato la presenza di un’infezione che aveva reso necessaria una terapia antibiotica.

Proprio sull’efficacia del trattamento si concentrano ora gli approfondimenti investigativi. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe infatti l’utilizzo di un antibiotico ritenuto non adeguato rispetto al quadro clinico del piccolo.

Durante il ricovero il neonato sarebbe stato sottoposto a numerosi interventi di rianimazione a causa delle ripetute crisi che lo avevano colpito. Secondo gli accertamenti medico-legali, il decesso sarebbe stato provocato verosimilmente da una sepsi.

Determinante, nella prosecuzione dell’inchiesta, è stata l’opposizione presentata dai familiari attraverso l’avvocato Tommaso Ciro Civitella.

Per gli ulteriori accertamenti tecnici la giudice ha nominato un collegio di esperti composto dal medico legale Antonio Oliva, dall’infettivologo Carlo Torti e dal cardiologo Gaetano Lanza.

Sarà ora il pool incaricato dal Tribunale a dover chiarire eventuali responsabilità mediche nella gestione clinica del piccolo Riccardo Di Cristo e verificare se le cure somministrate fossero adeguate alle sue condizioni.