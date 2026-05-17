Momenti di paura nella serata di sabato 16 maggio ad Angri, nei pressi di piazza Annunziata, dove un’auto guidata da una donna è finita violentemente contro una vettura parcheggiata per poi allontanarsi senza fermarsi.

A raccontare l’accaduto è la proprietaria dell’auto danneggiata, che attraverso un messaggio pubblico ha spiegato quanto avvenuto intorno alle 23. Secondo il suo racconto, la conducente – a bordo di una Panda bianca – avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro l’auto in sosta, spingendola sul marciapiede.

La donna ha spiegato di aver già presentato denuncia e di aver fotografato il veicolo responsabile, anche se la targa non sarebbe ben visibile. Nelle prossime ore saranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità della conducente.

Nel suo sfogo social, la cittadina ha lanciato anche un appello diretto alla donna alla guida: “Si presenti. Non per la macchina, ma perché se vicino ci fosse stato mio figlio lo avrebbe ammazzato”.

Parole dure, accompagnate dalla preoccupazione per una dinamica ritenuta molto pericolosa.

Redazione