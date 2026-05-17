Sarà processato con rito abbreviato Luca Fedele, 50 anni, ex pugile salernitano accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Vincenzo Mazza, 35enne originario di Nocera Inferiore e domiciliato ad Angri. L’udienza è fissata per il prossimo 1° giugno davanti al gup del Tribunale di Salerno, Rossella Setta.

La tragedia si consumò lo scorso dicembre in un appartamento del rione Picarielli, a Salerno. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una lite degenerata in una violenta aggressione. Fedele avrebbe colpito Mazza con diversi pugni al volto: la vittima cadde a terra battendo violentemente la testa sul pavimento. Per il 35enne non ci fu nulla da fare.

In un primo momento il 50enne avrebbe raccontato ai carabinieri di aver sorpreso un ladro in casa e di aver reagito durante una colluttazione. Una versione che però non avrebbe retto agli accertamenti degli investigatori. Dopo un lungo interrogatorio, infatti, l’uomo venne arrestato e trasferito in carcere.

Secondo quanto emerso dalle indagini, nell’appartamento sarebbero state trovate anche alcune dosi di droga, elemento che avrebbe portato gli inquirenti a ipotizzare un possibile consumo di stupefacenti prima della lite.

Parte offesa nel procedimento sono i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Giovanni Pentangelo, Lucia Apuzzo, Carmela Fattoruso e Giovanni Vitale. La difesa dell’imputato è affidata all’avvocato Maurizio De Feo.