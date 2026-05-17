Una bambina di appena 4 anni, affetta da autismo e con gravi problemi di salute, rischia di perdere un occhio perché il padre si rifiuterebbe di firmare le autorizzazioni necessarie per le cure mediche. È il drammatico racconto emerso nell’aula del tribunale di Torre Annunziata, dove è in corso il processo a carico di un 47enne di Castellammare di Stabia accusato di non aver mai mantenuto né assistito i propri figli.

A testimoniare davanti al giudice Adele Marano è stata l’ex compagna dell’uomo, una donna di 32 anni, assistita dall’avvocato Antonella Russo. Tra le lacrime, la madre ha raccontato anni di difficoltà economiche e abbandono, aggravati dalle condizioni della figlia più piccola.

Secondo quanto riferito in aula, la bambina soffre di autismo, ha problemi motori e una grave patologia a un occhio che richiede visite specialistiche in centri fuori regione, anche a Roma e Genova. Tuttavia, per accedere ad alcune cure e rinnovare i piani terapeutici sarebbe necessaria anche la firma del padre, che – secondo l’accusa – si sarebbe sempre rifiutato di collaborare.

“Da due anni mia figlia non frequenta più il centro di riabilitazione perché mancava la firma del padre”, ha raccontato la donna davanti al tribunale. “Le sue crisi sono peggiorate e io devo affrontare tutto da sola”.

La 32enne ha inoltre spiegato che l’ex compagno non avrebbe mai versato il mantenimento per i tre figli nati dalla relazione, interrotta nel 2023. Per questo motivo la donna ha chiesto al tribunale dei minori anche la decadenza della responsabilità genitoriale, così da poter autorizzare autonomamente visite e terapie indispensabili per la salute della bambina.

Il procedimento è coordinato dalla pm Giuliana Moccia.