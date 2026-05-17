Maxi operazione dei Carabinieri del Nas su tutto il territorio nazionale nell’ambito di una campagna di controlli avviata dal 26 marzo al 4 maggio, d’intesa con il Ministero della Salute, per prevenire il rischio di diffusione dell’Epatite A.

Le verifiche hanno interessato centri di spedizione e depurazione molluschi, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di prodotti vegetali. Il bilancio nazionale parla di sanzioni e sequestri per circa 15 milioni di euro, con 44 attività sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative.

Nel corso dei controlli sono state sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti, per un valore commerciale superiore ai 320mila euro.

Anche Salerno è stata interessata dall’operazione. I Nas hanno sequestrato circa 3 quintali di pesce sott’olio – tra alici, tonno e pesce pilota – insieme a 50 chili di pesce congelato risultati privi di tracciabilità.

In un altro esercizio commerciale, invece, sono stati sequestrati 45 chili di molluschi bivalvi vivi, tra vongole, telline e tartufi di mare, conservati in contenitori ritenuti non idonei e con acqua di provenienza sconosciuta. Per il titolare sono scattate sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.