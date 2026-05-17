Il commissariato di Polizia di Nocera Inferiore ha fatto scattare le manette ai polsi di due persone, C.S. di 28 anni, residente ad Angri, e P.V., di 35 anni, residente a Mercato San Severino. I due sono responsabili di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini sono stati bloccati dai poliziotti mentre tentavano di allontanarsi da un'abitazione dopo aver consumato il furto di alcuni gioielli. I due tentavano di opporre resistenza dimenandosi e tentando di sfuggire alla cattura. In mattinata è effettuato il rito direttissimo...