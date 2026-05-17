Controlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno insieme ai militari del Comando Provinciale tra l’Agro Nocerino e la Piana del Sele. Il bilancio delle verifiche parla di quattro attività sospese, 108 lavoratori irregolari individuati e sanzioni complessive per oltre 63mila euro.
Le ispezioni hanno riguardato 17 aziende agricole nell’ambito della campagna nazionale promossa dal Comando Generale dell’Arma nel settore agricolo. Otto le aziende risultate irregolari per violazioni legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo quanto emerso dai controlli, tre lavoratori sarebbero stati impiegati completamente in nero. Tra le principali irregolarità contestate figurano la mancata formazione del personale, l’assenza di sorveglianza sanitaria e la mancata valutazione dei rischi prevista dalla normativa sulla sicurezza.
I militari hanno inoltre accertato, in due aziende agricole, la presenza di cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.
Complessivamente sono state elevate ammende per oltre 33mila euro e contestate sanzioni amministrative per un totale di 63.240 euro.