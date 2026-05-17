Momenti di forte tensione questa mattina presso la stazione dei pullman di Vallo della Lucania, dove alcune studentesse di un istituto superiore sono state protagoniste di una violenta lite davanti a decine di ragazzi.

La scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni presenti e i video, pubblicati poco dopo sui social network, sono diventati virali nel giro di poche ore. Nelle immagini si vedono le giovani affrontarsi tra spintoni, schiaffi, pugni e calci in mezzo alla strada.

Durante la colluttazione una delle ragazze è finita anche a terra, mentre numerosi presenti hanno assistito alla scena senza intervenire per fermare la rissa.

L’episodio ha rapidamente acceso il dibattito sui social, dove in molti hanno espresso preoccupazione per i sempre più frequenti episodi di violenza tra giovanissimi.