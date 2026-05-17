Installato un nuovo totem touchscreen all’ingresso del camposanto comunale per migliorare servizi, ricerca dati e gestione delle informazioni.

Innovazione e informazioni in tempo reale per i cittadini

Un cimitero sempre più moderno, accessibile e digitalizzato a San Marzano sul Sarno. È questa la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale con l’installazione di un nuovo totem multimediale touchscreen all’ingresso del cimitero comunale, pensato per offrire ai cittadini informazioni immediate e aggiornate sui loculi e sui principali servizi cimiteriali.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici promosso dal Comune. “Il progetto rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi avviato dal Comune e consentirà una gestione più precisa e aggiornata delle informazioni relative ai loculi, alle concessioni e alla mappatura del cimitero”, ha spiegato il sindaco Andrea Annunziata, sottolineando l’importanza dell’innovazione tecnologica applicata anche ai servizi essenziali della comunità.

Archivi digitali e gestione più efficiente

Grazie al nuovo sistema sarà possibile effettuare la ricerca dei defunti e visualizzarne l’ubicazione direttamente sulla mappa digitale del cimitero, con dati gestiti nel pieno rispetto della normativa GDPR UE 2016/679.

L’assessore alle infrastrutture e servizi cimiteriali Franco Grimaldi ha evidenziato come “attraverso il censimento digitale e l’ausilio di questo servizio sarà possibile avere un allineamento costante tra i dati presenti negli uffici comunali e la situazione reale all’interno del cimitero, migliorando la qualità della prestazione erogata al cittadino”.

Anche l’assessore all’innovazione tecnologica Colomba Farina ha parlato di “una maggiore efficienza amministrativa, con riduzione dei tempi di ricerca e semplificazione del lavoro degli operatori comunali grazie alla completa digitalizzazione degli archivi”.

Il sistema potrà inoltre essere ampliato con nuove funzionalità, tra cui aggiornamento degli spazi disponibili, gestione delle concessioni cimiteriali, archiviazione digitale dei dati, visualizzazione dei necrologi ed elenchi relativi a esumazioni ed estumulazioni. Un passo ulteriore verso una pubblica amministrazione sempre più moderna, organizzata e vicina ai cittadini.

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